موعد مباراة مصر والمغرب لتحديد المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية للناشئين

يستعد منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عامًا لخوض مواجهة قوية أمام منافسه المغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، وذلك بعد انتهاء مشواره في الدور نصف النهائي.

موعد مباراة مصر والمغرب

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للناشئين مع نظيره المغربي مساء غد الاثنين الأول من يونيو المقبل، في مواجهة تقام على ملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا.

وتقام مباراة مصر ضد المغرب غدا الأثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

مشوار مصر والمغرب

وخرج منتخب مصر من المنافسة على لقب بطولة كأس الامم الأفريقية للشباب بعد الخسارة أمام منتخب تنزانيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي

وضمن منتخب مصر المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم بعد تأهله لدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

فيما خسر منتخب المغرب المنافسة على اللقب أمام السنغال بدور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1