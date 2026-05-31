حققنا اللقب الأصعب.. ماذا قال ناصر الخليفي بعد تتويج باريس بدوري الأبطال؟

كشف ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان سبب تفوق الفريق في السنوات الأخيرة التي حقق خلالها لقب بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين على التوالي.

وكان الفريق يضم بين صفوفه نيمار وميسي ومبابي ولكن فشل في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا لسنوات طويلة.

وقال الخليفي في تصريحاته : حققنا بطولة دوري أبطال اوروبا الأصعب في العالم بفضل التوفيق والعمل الشاق الذي تم بذله على مدار السنوات الطويلة الماضية.

وأوضح : الطريق لم يكن سهلا والمواجهة امام أرسنال كانت صعبه للغاية هو منافس محترم ولكننا استحوذنا على الكرة وقدمنا أداء هجومي مميز وكنا الأفضل.

وواصل : الفارق في مشروعنا الحالي أننا اعتمدنا على فريق من لاعبين شباب يحبون كرة القدم والعديد من العناصر الموهوبة التي تلعب من أجل شعار النادي وهذا مختلف تماما عن السنوات الماضية التي كنا نملك فيها أسماء كبيرة ونجوما عالميين دون تحقيق البطولات بالشكل الذي كنا نطمح فيه.

واختتم الخليفي قائلا : نملك مشروع يعتمد على لاعبين شباب يؤمنون بالفريق ويقاتلون من أجل الشعار يضعون مصلحة النادي فوق كل شيء.