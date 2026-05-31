الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

شنايدر: محمد صلاح أصبح أسطورة.. والعالم كله استمتع بما قدمه

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

أثنى الهولندي ويسلي شنايدر، نجم ريال مدريد وإنتر ميلان السابق، على المسيرة التي قدمها محمد صلاح مع ليفربول، مؤكدًا أن قائد منتخب مصر نجح في حجز مكانه بين كبار نجوم كرة القدم العالمية بفضل إنجازاته وأرقامه المميزة.

وقال شنايدر إن صلاح قدم سنوات استثنائية بقميص ليفربول، ونجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي، مشيرًا إلى أن ما حققه اللاعب المصري يجعله من أبرز الأسماء التي مرت على الكرة العالمية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن صلاح تميز بالالتزام والتطور المستمر طوال مشواره الاحترافي، حيث نجح في تحسين مستواه موسمًا بعد الآخر، وهو ما انعكس على مكانته داخل الملعب وعلى حجم الإنجازات التي حققها مع فريقه ومنتخب بلاده.

وأكد النجم الهولندي أن صلاح كان يستحق نهاية تليق بما قدمه داخل ليفربول، معتبرًا أن تأثيره لم يقتصر على جماهير النادي الإنجليزي فقط، بل امتد إلى عشاق كرة القدم حول العالم الذين استمتعوا بما قدمه من أداء وأهداف على مدار سنوات.

وتحدث شنايدر عن مستقبل اللاعب المصري بعد رحيله عن "الريدز"، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار، خاصة في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها صلاح في هذه المرحلة من مسيرته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن أي وجهة سيختارها محمد صلاح ستكون محل اهتمام ومتابعة من الجماهير، سواء استمر في أوروبا أو قرر خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي أو أي بطولة أخرى.

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية

