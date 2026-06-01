إيران تعيد فتح أنفاقها العسكرية.. صور أقمار صناعية ترصد عمليات التأهيل السريعة

كشفت صور حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية عن نجاح إيران في إعادة تأهيل أجزاء واسعة من منشآتها الصاروخية تحت الأرض، التي تعرضت لهجمات أمريكية وإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة، وذلك عبر إعادة فتح مداخل الأنفاق وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمواقع المستهدفة.

ووفقاً لما أوردته شبكة “سي إن إن”، أظهرت الصور أن السلطات الإيرانية نفذت أعمال إزالة للركام وآثار القصف باستخدام معدات هندسية بسيطة، من بينها الجرافات وشاحنات النقل، لإعادة تشغيل الطرق المؤدية إلى القواعد الصاروخية ومداخل الأنفاق.

وأشارت المعطيات المستندة إلى الصور الفضائية إلى أن هذه الجهود مكنت طهران من استعادة الوصول إلى نسبة كبيرة من منشآتها العسكرية تحت الأرض، في خطوة تعكس تسارع عمليات إعادة التأهيل بعد الأضرار التي خلفتها الضربات الأخيرة.