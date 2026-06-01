لحظة استثنائية.. سهير جودة تبرز الجانب الإنساني لتامر هجرس في عقد قران ابنته

علقت الإعلامية سهير جودة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على لحظة عقد قران ابنة الفنان تامر هجرس، والتي لاقت تفاعلًا واسعًا لما حملته من مشاعر إنسانية صادقة تعكس طبيعة علاقة الآباء ببناتهم في مثل هذه المناسبات الخاصة.

وأوضحت سهير جودة أن مشهد زواج الابنة يمثل لحظة استثنائية في حياة أي أب، حيث تمتزج فيه مشاعر الفرح والفخر والامتنان، مع قدر من الحنين والشجن الذي لا يظهر إلا في تلك اللحظات الفارقة التي ينتقل فيها الأب بابنته إلى مرحلة جديدة من حياتها.

وتحدثت عن الكلمات المؤثرة التي عبّر بها تامر هجرس خلال احتفاله بعقد القران، عندما وصف ابنته تمارا بأنها “قرة عيني وحبيبتي… قطعة من قلبي وحياتي كلها”، مشيرة إلى أن هذه العبارات البسيطة في ظاهرها تحمل في عمقها مشاعر كبيرة يصعب اختصارها أو التعبير عنها بالكلمات.

وأضافت أن ظهور تامر هجرس في هذه المناسبة عكس جانبًا إنسانيًا مختلفًا عن صورته الفنية التي اعتاد عليها الجمهور، حيث بدا كأب يعيش لحظة مليئة بالمشاعر، يستعيد فيها سنوات طويلة من الذكريات، منذ طفولة ابنته وحتى لحظة انتقالها إلى حياة جديدة وبداية فصل جديد من عمرها.

وأكدت أن هذه اللحظات تكشف بوضوح عمق العلاقة التي تجمع الأب بابنته، وهي علاقة تقوم على الحب والدعم والارتباط العاطفي الممتد عبر السنوات، مشيرة إلى أن الأب في مثل هذه اللحظات لا يودّع ابنته بقدر ما يرافقها إلى بداية جديدة.

واختتمت سهير جودة حديثها بتقديم التهنئة لابنة تامر هجرس بمناسبة عقد قرانها، متمنية لها حياة زوجية سعيدة وبداية موفقة في مرحلتها الجديدة، كما هنأت الأب بهذه اللحظة الإنسانية المميزة التي تجمع بين الفرح وحنين الذكريات.