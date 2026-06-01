نقيب المأذونين: مشروع الأحوال الشخصية يحول الزواج إلى تجارة ولم يتم استشارتنا

استعرض برنامج "اليوم هنا القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، علي قناة Modern Mti الجدل الدائر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وسط حالة من الجدل في ظل غياب التنسيق بين الجهات التشريعية والمؤسسات الدينية والتنفيذية.

وفي مداخلة هاتفية، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن استيائه الشديد من عدم إشراك النقابة في صياغة مواد القانون، مؤكداً أن المأذونين هم الأكثر دراية بالواقع العملي والمشكلات الأسرية في الشارع

المصري.

وانتقد عامر بشدة المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر في حال تبين زواج الزوج من أخرى، واصفاً إياها بأنها

"مخالفة للشريعة وتضرب مبدأ الديمومة في الزواج"، ومحذراً من أنها تفتح الباب لما يشبه "الزواج التجريبي" الذي يحول رباط الزواج المقدس إلى "تجارة" تسعى من خلالها بعض الأطراف لتحقيق مكاسب مادية سريعة.

واكد البرنامج ضرورة العودة إلى مربع الحوار المجتمعي، وإشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية لضمان خروج قانون متوازن يحمي الأسرة المصرية ويحقق العدالة الناجزة.