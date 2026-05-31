الأميرة رجوة تبهر متابعيها بإطلالتها في أحدث ظهور.. صور

حرص الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد الأردني، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، صورا جديدة له برفقة زوجته رجوة.

علق الأمير الحسين على الصور قائلا:"80 عامًا والأردن عظيمٌ بأهله"

فستان رجوة

تألقت رجوة في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم باللونى اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت رجوة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت الأميرة رجوة بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي منحتها إطلالة متكاملة.



