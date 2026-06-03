عبدالعاطي: أثق في نجوم مصر.. وإمام عاشور وهيثم حسن الأبرز في كأس العالم

أكد مجدي عبدالعاطي، المدير الفني السابق لنادي مودرن سبورت، ثقته في قدرة عدد من لاعبي منتخب مصر على الظهور بشكل مميز خلال منافسات كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن إمام عاشور وهيثم حسن من أبرز المرشحين للتألق مع "الفراعنة".

وقال عبدالعاطي، في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" عبر قناة "CBC": "أتوقع استعادة إمام عاشور لمستواه المعروف مع منتخب مصر في كأس العالم، كما أتوقع ظهورًا مميزًا من هيثم حسن".

وعن إمكانية انتقال هيثم حسن إلى الأهلي، أضاف: "أنصح هيثم حسن وأي لاعب يمتلك فرصة للاستمرار في أوروبا ألا يعود إلى الدوري المصري، لأن العودة في هذه الحالة تُعد خطوة غير موفقة من الناحية الاحترافية".

وتحدث عبدالعاطي عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بلجيكا، موضحًا أن حسام حسن قد يعتمد على ثلاثة مدافعين لغلق المساحات أمام المنافس، مع الاعتماد على عناصر الخبرة في الخط الخلفي ووسط الملعب.

وأشار إلى أن أحمد فتوح يمثل عنصرًا هجوميًا مهمًا بفضل انطلاقاته المستمرة، بينما يتميز محمد هاني بأدواره الدفاعية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خبرة محمد الشناوي تمنحه الأفضلية رغم التطور الملحوظ في مستوى مصطفى شوبير.

وأكد عبدالعاطي أن مواجهة البرازيل الودية قبل انطلاق كأس العالم ستكون اختبارًا مهمًا للمنتخب، متوقعًا أن يجري حسام حسن عددًا محدودًا من التغييرات للحفاظ على جاهزية اللاعبين وتجنب الإصابات والإجهاد.

كما شدد على أهمية وجود محمد عبدالمنعم في الخط الخلفي، معتبرًا أنه يمثل إضافة كبيرة لدفاع منتخب مصر، ومؤكدًا تفاؤله بقدرة "الفراعنة" على تجاوز دور المجموعات.

واختتم تصريحاته بالكشف عن مستقبله التدريبي، قائلاً: "لدي عروض تدريبية من العراق وليبيا خلال الفترة الحالية، وأفكر جديًا في خوض تجربة خارج مصر، خاصة أنني لا أشعر بالراحة الكاملة في الدوري المصري حاليًا".