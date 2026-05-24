إسلام عادل: كنت ضد تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. والقرارات الخطأ كانت السبب في مستوى الفريق هذا الموسم

تحدث إسلام عادل عن كواليس الموسم الحالي في الكرة المصرية، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبته جماهير الزمالك في دعم الفريق، كما انتقد بعض القرارات داخل الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال إسلام عادل في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "جمهور الزمالك صنع الفارق هذا الموسم مع الفريق، وكان كلمة السر في التتويج بالدوري، بسبب الدعم الكبير الذي قدمه للاعبين والجهاز الفني طوال الموسم".

وأضاف: "القرارات الخطأ كانت السبب الرئيسي في تراجع الأهلي هذا الموسم، بداية من سياسة التعاقدات وبعض الأمور الإدارية التي أثرت على الفريق".

وأردف: "كنت ضد تعاقد الأهلي مع إمام عاشور، ولو كان صالح سليم متواجدًا لما وافق على الصفقة".

واختتم إسلام عادل تصريحاته قائلًا: "عقد أحمد سيد زيزو ضخم ومبالغ فيه للغاية مقارنة بالأوضاع الحالية في الكرة المصرية".