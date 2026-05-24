كواليس أزمة توروب مع الأهلي .. وسبب بقاء وكيله في القاهرة

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، تفاصيل جديدة بشأن أزمة المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي، موضحًا أسباب سفر المدرب إلى بلاده، وسر استمرار وكيله في القاهرة خلال الفترة الحالية.

قال “أضا”، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن المدير الفني ييس توروب أبلغ إدارة الأهلي بشكل رسمي بسفره إلى بلاده في إجازة صباح الخميس، مشيرًا إلى أنه حدد في الإخطار الرسمي موعد عودته من أجل قيادة تدريبات الفريق بشكل طبيعي.

وأضاف أن وكيل المدرب، فراس، قرر البقاء في القاهرة خلال الأيام الماضية، على أمل التوصل إلى اتفاق مُرضٍ مع إدارة الأهلي بشأن إنهاء الملف بشكل ودي يرضي جميع الأطراف.

أوضح “أضا”، نقلًا عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن وكيل توروب طلب الحصول على مبلغ إضافي يُقدر بـ350 ألف يورو، بجانب مستحقاته المتعلقة بوكالة التعاقد، على أن يتضمن الاتفاق بعض مستحقات المدرب الخاصة بالموسم المقبل، مقابل إقناع توروب بالاكتفاء بالحصول على قيمة 3 أشهر فقط كشرط جزائي.

أشار إلى أن إدارة الأهلي قررت إيقاف أي مفاوضات أو ردود مع وكيل المدرب خلال الفترة الحالية، مع منح توروب حرية الاستمرار حتى يوم 30 يونيو، وهو موعد نهاية عقده رسميًا.

وتابع أن الأهلي يعتزم إخطار المدير الفني بشكل قانوني ورسمي بفسخ التعاقد في اليوم ذاته، باعتباره بداية الموسم الجديد وفقًا لبنود العقد، وهو ما يمنح المدرب الحق في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المحددة بـ3 أشهر.

اختتم أضا تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة الأهلي كانت ترغب في حسم رحيل توروب سريعًا، لإتاحة الفرصة أمام التفاوض والإعلان عن المدير الفني الجديد، إلا أن ظروف كأس العالم للأندية الجارية، إلى جانب تعقيدات التفاوض مع المدربين في الوقت الحالي، منحت النادي مساحة أكبر لعدم الاستجابة لمطالب المدرب ووكيله.

