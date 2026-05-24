سعر الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026 أمام الجنيه المصري .. شهد سعر الدولار الأمريكي حالة من الاستقرار الملحوظ أمام الجنيه المصري قبل انطلاق تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لحركة أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصةً الدولار الأمريكي الذي يعد العملة الأكثر تأثيرا في حركة الأسواق والتعاملات التجارية داخل مصر.

وسجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وفقاً لآخر تحديث مساء أمس السبت مستوى 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار نسبي في أسعار الصرف داخل عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي.

استقرار سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

تشهد أسعار الدولار اليوم الأحد 24 مايو 2026 استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك المصرية، مع وجود فروق طفيفة بين بنك وآخر وفقًا لسياسات العرض والطلب وحجم التعاملات اليومية داخل كل مؤسسة مصرفية.

ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق المحلية والعالمية لأي تحركات جديدة مرتبطة بأسعار الفائدة الأمريكية أو معدلات التضخم العالمية، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على تحركات الدولار أمام العملات المختلفة، ومن بينها الجنيه المصري.

لماذا يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري؟

يرى خبراء الاقتصاد أن سعر الدولار يتأثر بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تتحكم بصورة مباشرة في حركة أسواق العملات العالمية، وفي مقدمتها قرارات الفيدرالي الأمريكي المتعلقة بأسعار الفائدة، إضافة إلى معدلات التضخم العالمية وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية.

كما يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على الدولار داخل الأسواق، إلى جانب التطورات السياسية والاقتصادية المفاجئة، دورًا محوريًا في تحديد قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية المختلفة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، ليستمر البنك الأهلي ضمن البنوك التي تشهد معدلات بحث مرتفعة من المواطنين الراغبين في متابعة أسعار العملات بصورة لحظية.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار الآن في بنك مصر 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، ليواصل استقراره بالتزامن مع حالة الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أقل أسعار البيع المسجلة داخل البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة داخل البنك.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، مع استمرار استقرار الأسعار دون تغيرات ملحوظة مقارنة بآخر تحديثات أمس.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع، بالتزامن مع استقرار حركة التداول داخل البنوك العاملة في السوق المصرية.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع، ليواصل البنك تسجيل مستويات متقاربة مع أسعار عدد من البنوك الخاصة الأخرى.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الآن في مصرف أبو ظبي الإسلامي 52.93 جنيه للشراء و53.03 جنيه للبيع، ليقدم بذلك أعلى سعر بيع للدولار بين البنوك المذكورة خلال تعاملات اليوم الأحد 24 مايو 2026.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار الآن في بنك الكويت الوطني 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، ليسجل بذلك أحد أقل مستويات سعر الدولار داخل القطاع المصرفي المصري اليوم.

توقعات حركة الدولار خلال الفترة الآتية

يواصل المستثمرون والمتعاملون في سوق الصرف متابعة تطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية العالمية، لمعرفة اتجاهات الدولار خلال الفترة الآتية، خاصة مع استمرار تأثير أسعار الفائدة والتضخم العالمي على حركة العملات الأجنبية وأسواق المال.

كما يترقب المواطنون أي تغيرات جديدة في أسعار الدولار نظرا لتأثيره المباشر على أسعار السلع المستوردة والخدمات والعديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة داخل السوق المصرية.