السيطرة على حريق بسيارة بجوار محطة للوقود في أسوان

نجحت جهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق اندلع بسيارة نقل بجوار محطة للوقود فى مدينة أسوان.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى خزانات الوقود أو المناطق المجاورة.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بنشوب حريق بسيارة نقل بجوار محطة وقود ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمت السيطرة على الحريق ومحاصرة النيران.

ودفعت الجهات المعنية بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفورى مع الحريق ومنع امتداده داخل محطة الوقود، مع فرض كردون بمحيط الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين.

فيما تواصل الأجهزة المختصة متابعة الموقف لحين الانتهاء من أعمال التبريد.