أخبار أسوان: جهود جامعية.. واستعدادات بالمواقع الخدمية لعيد الأضحى.. وحملات تموينية.. ودعم للمرأة

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق : 23/5/2026 أحداث متنوعة.

مجلس جامعة أسوان يناقش جاهزية الكليات لاستكمال الامتحانات عقب العيد

عقد مجلس جامعة أسوان إجتماعه رقم (167) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس الجامعة ، وذلك بحضور الدكتور أشرف إمام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة عمداء الكليات، والأستاذ خالد عسران أمين عام الجامعة،واعضاء المجلس .



استعداداً لعيد الأضحى.. تنظيم حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز بأسوان

فى ضوء الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، كثفت مديرية التموين بالمحافظة بقيادة المهندس محمد أبو الحسن جهودها الرقابية من خلال حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية ، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع والخبز المنتج ، والتصدى لكافة صور الغش التجارى والتلاعب بالسلع المدعمة ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .





جهود متنوعة

لقاء تشاورى بين الجمعيات الأهلية بأسوان والأقصر لتعزيز التنسيق وبناء القدرات

فى ضوء جهود المجلس القومى للمرأة لدعم قضايا المرأة وتعزيز آليات الحماية المجتمعية ، ووفقاً لرؤية أسوان 2040 للإستثمار فى البشر ، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فعاليات اللقاء التشاورى الذى جمع بين فرع المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وبمشاركة ممثلى الفرع بمحافظات أسوان والأقصر ، فضلاً عن عدد من الجمعيات الأهلية وممثل مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان ، وذلك بهدف تعزيز التنسيق وبناء القدرات فى ملفات مناهضة العنف ضد المرأة.



حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بحي شرق أسوان

فى ضوء الجهود المستمرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نائبه أسامة رزق داود بجولة ميدانية بمنطقة السيل بنطاق حى شرق المدينة.

وأثناء الجولة التى رافقه فيها العميد أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، نقل أسامة رزق تعليمات محافظ أسوان بشأن تكثيف جهود النظافة العامة ، وإزالة أى تعديات أو إشغالات بحرم الطريق العام ، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم ، والتأكيد على أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة وغرامات حيال المخالفين فى حالة عدم الإلتزام بالتوجيهات المشددة .