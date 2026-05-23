محافظ أسوان ضبط 102 مخالفة تموينية بالأسواق استعداداً لعيد الأضحى

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بمواصلة الإستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنظيم حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.

وقال محافظ أسوان - بحسب بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان، اليوم السبت- أنه تم تنفيذ حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع والخبز المنتج، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن الحملات استهدفت، إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، ومتابعة المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، بالإضافة إلى ضبط تداول السلع الغذائية، وضبط المجهول منها ومنتهي الصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملات المكثفة عن ضبط وتحرير 102 محضر متنوع في مجال الأسواق والمخابز، شملت محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات مواد بترولية، ومحاضر لعدم وجود شهادة صحية، واستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر مخابز متنوعة، منها إنتاج خبز ناقص الوزن، و غير مطابق للمواصفات ، وتوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد.

وفى سياق آخر، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه أسامة رزق داود بجولة ميدانية بمنطقة السيل بنطاق حي شرق المدينة، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وإزالة أي تعديات وإشغالات.

ونقل أسامة رزق تعليمات محافظ أسوان، للمسؤولين بشأن تكثيف جهود النظافة العامة، وإزالة أي تعديات أو إشغالات بحرم الطريق العام، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم، والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وغرامات حيال المخالفين فى حالة عدم الإلتزام بالتوجيهات المشددة، مع أنه تقرر إزالة عدد من الأكشاك المخالفة وغير الصادر لها أى تراخيص من الجهة المختصة بسور السكة الحديد.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتكثيف الحملات الميدانية، ورفع مستوى النظافة العامة، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.