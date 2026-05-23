قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كريم فهمي عن شماتة فنان في شقيقه أحمد فهمي: مش عاوز أعرفه تاني
الطقس غدًا.. تحذيرات من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات متتالية
بدون النووي.. وثيقة تقترح 3 مراحل لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران| تفاصبل
مصرع 82 شخصا وفقدان 2 ونقل 128 للمستشفيات إثر انفجار منجم فحم شمالي الصين
وزير الصحة: الأهلي اعتذر عن السفر لبطولة أفريقيا لليد في الكونغو بسبب إيبولا
نواصل التطوير.. الصحة: 31 مليون مواطن ترددوا على العيادات الصحية الخارجية العام الماضي
عصام السقا: عشقي للخيل بدأ منذ الطفولة.. وأشعر بسعادة كبيرة
بروفايل متكامل للممولين.. ننشر مخططات الضرائب لتطوير المنظومة بالذكاء الإصطناعي
فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟
بحضور الأهل والأصدقاء .. الصور الأولى لزفاف نجل إدوارد
إعلام إيراني : 3 ملفات خلافية تعرقل التفاهم مع واشنطن وسط تحركات لتمديد وقف النار
بالمجان.. أحمد موسى: كل ركن في شارع الفن لوحة إبداعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان ضبط 102 مخالفة تموينية بالأسواق استعداداً لعيد الأضحى

محافظ أسوان ضبط 102 مخالفة تموينية بالأسواق استعداداً لعيد الأضحى
محافظ أسوان ضبط 102 مخالفة تموينية بالأسواق استعداداً لعيد الأضحى

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بمواصلة الإستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنظيم حملات الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز، بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.

وقال محافظ أسوان - بحسب بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان، اليوم السبت- أنه تم تنفيذ حملات موسعة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع والخبز المنتج، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن الحملات استهدفت، إحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، ومتابعة المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج ومطابقته للمواصفات والأوزان المحددة، بالإضافة إلى ضبط تداول السلع الغذائية، وضبط المجهول منها ومنتهي الصلاحية حفاظاً على صحة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملات المكثفة عن ضبط وتحرير 102 محضر متنوع في مجال الأسواق والمخابز، شملت محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفات مواد بترولية، ومحاضر لعدم وجود شهادة صحية، واستخدام أسطوانات بوتاجاز منزلية في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر مخابز متنوعة، منها إنتاج خبز ناقص الوزن، و غير مطابق للمواصفات ، وتوقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد.

وفى سياق آخر، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، نائبه أسامة رزق داود بجولة ميدانية بمنطقة السيل بنطاق حي شرق المدينة، لمتابعة أعمال النظافة العامة، وإزالة أي تعديات وإشغالات.

ونقل أسامة رزق تعليمات محافظ أسوان، للمسؤولين بشأن تكثيف جهود النظافة العامة، وإزالة أي تعديات أو إشغالات بحرم الطريق العام، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم، والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة وغرامات حيال المخالفين فى حالة عدم الإلتزام بالتوجيهات المشددة، مع أنه تقرر إزالة عدد من الأكشاك المخالفة وغير الصادر لها أى تراخيص من الجهة المختصة بسور السكة الحديد.

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتكثيف الحملات الميدانية، ورفع مستوى النظافة العامة، والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما يساهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

محافظ أسوان مخالفة تموينية عيد الأضحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح رسميًا.. رابط مباشر

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة

نتائج صفوف النقل محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي ..ترقبوها هنا

اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق

لم يلحق بالحج.. وفاة اللواء ياسر صابر مساعد وزير الداخلية الأسبق ودفنه في بورسعيد

المرحوم ياسين أشرف

معاكسة بنت..مفاجأة وأسرار جديدة حول مصرع ياسين أشرف داخل نادي الجزيرة

وادي دجلة

ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ 12

ترشيحاتنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2026

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والأوراق المطلوبة للحجز

سعر الطماطم

الكيلو وصل كام؟.. سعر الطماطم اليوم الأربعاء 20 مايو وموعد انخفاضه

منحة التموين

الدفعة الأخيرة من الدعم الاستثنائي.. موعد صرف منحة التموين الـ 400 جنيه

بالصور

فتة عيد الأضحى .. ماذا يحدث لمريض الكبد الدهني عند تناولها؟

كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟
كيف يؤثر تناول فتة عيد الأضحى على مرضى الكبد الدهني؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير المانجو؟

عصير المانجو
عصير المانجو
عصير المانجو

الأبيض يسيطر على إطلالة دينا فؤاد في أحدث ظهور .. أناقة ناعمة تخطف الأنظار

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

احذر.. التدخين في هذا العمر قد يرفع خطر الإصابة بسرطان الرئة

التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة
التدخين في فترة الشباب يصيبك بسرطان الرئة

فيديو

سباق موتوسيكلات

سباق موتوسيكلات في فناء مدرسة بالقليوبية.. وتحرك عاجل من التعليم| ماذا حدث؟

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد