حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بحي شرق أسوان

فى ضوء الجهود المستمرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نائبه أسامة رزق داود بجولة ميدانية بمنطقة السيل بنطاق حى شرق المدينة.

وأثناء الجولة التى رافقه فيها العميد أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، نقل أسامة رزق تعليمات محافظ أسوان بشأن تكثيف جهود النظافة العامة ، وإزالة أى تعديات أو إشغالات بحرم الطريق العام ، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم ، والتأكيد على أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة وغرامات حيال المخالفين فى حالة عدم الإلتزام بالتوجيهات المشددة .

محاور التوجيهات

تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول فى الشوارع وداخل السويقات .

إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والأرصفة لتحقيق السيولة المرورية .

جهود متنوعة

الإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق العام .

إزالة الأكشاك المخالفة والغير صادر لها أى تراخيص من الجهة المختصة بسور السكة الحديد .

المتابعة الميدانية المستمرة للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية .

إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أى مخالفات أو تجاوزات .

متابعة ميدانية

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتكثيف الحملات الميدانية ، ورفع مستوى النظافة العامة ، والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين ، بما يساهم فى توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضارى ، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو إشغالات تعوق الحركة أو تسىء للشكل العام للمدينة .