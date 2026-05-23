قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
نادين الحمامي تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
قائد الجيش اللبناني يبحث مع قائد اليونيفيل تطورات الأوضاع ومرحلة ما بعد المهمة الدولية
إيران: الاتفاق على آلية لمضيق هرمز شأن الدول المطلة عليه لا أمريكا
قبل التصعيد لعرفات .. رئيس بعثة الحج الرسمية يحذر من التعرض للشمس ويوجه نصائح هامة للحجاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بحي شرق أسوان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

فى ضوء الجهود المستمرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نائبه أسامة رزق داود بجولة ميدانية بمنطقة السيل بنطاق حى شرق المدينة.

وأثناء الجولة التى رافقه فيها العميد أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، نقل أسامة رزق تعليمات محافظ أسوان بشأن تكثيف جهود النظافة العامة ، وإزالة أى تعديات أو إشغالات بحرم الطريق العام ، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم ، والتأكيد على أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة وغرامات حيال المخالفين فى حالة عدم الإلتزام بالتوجيهات المشددة .

محاور التوجيهات

تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول فى الشوارع وداخل السويقات .

إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والأرصفة لتحقيق السيولة المرورية .

 

جهود متنوعة 

الإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق العام .

إزالة الأكشاك المخالفة والغير صادر لها أى تراخيص من الجهة المختصة بسور السكة الحديد .

المتابعة الميدانية المستمرة للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية .

إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أى مخالفات أو تجاوزات .

متابعة ميدانية

وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتكثيف الحملات الميدانية ، ورفع مستوى النظافة العامة ، والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين ، بما يساهم فى توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين .

وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضارى ، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو إشغالات تعوق الحركة أو تسىء للشكل العام للمدينة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

الاهلي

إجراء تأديبي.. عبدالحكيم أبوعلم: الأهلي يعتزم خصم 20% من نسب مشاركة اللاعبين

منتخب مصر

المنتخب الوطني يخوض تدريباً صباحياً في "الجيم" استعداداً لودية روسيا

سموحة

سموحة بطلاً لمنطقة الإسكندرية للكرة الطائرة الشاطئية تحت 13 سنة ناشئين وناشئات

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

داليا البحيري تشارك في زيارة لدعم الاولى بالرعاية في أسيوط

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد