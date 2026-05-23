حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات بحي شرق أسوان

فى ضوء الجهود المستمرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، نائبه أسامة رزق داود بجولة ميدانية بمنطقة السيل بنطاق حى شرق المدينة.
وأثناء الجولة التى رافقه فيها العميد أحمد صلاح الدين رئيس مركز ومدينة أسوان ، نقل أسامة رزق تعليمات محافظ أسوان بشأن تكثيف جهود النظافة العامة ، وإزالة أى تعديات أو إشغالات بحرم الطريق العام ، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم ، والتأكيد على أنه سيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة وغرامات حيال المخالفين فى حالة عدم الإلتزام بالتوجيهات المشددة .
محاور التوجيهات
تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات أولاً بأول فى الشوارع وداخل السويقات .
إزالة الإشغالات والتعديات بالشوارع والأرصفة لتحقيق السيولة المرورية .
جهود متنوعة
الإلتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدى على حرم الطريق العام .
إزالة الأكشاك المخالفة والغير صادر لها أى تراخيص من الجهة المختصة بسور السكة الحديد .
المتابعة الميدانية المستمرة للأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية .
إتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أى مخالفات أو تجاوزات .
متابعة ميدانية
وأكد نائب المحافظ خلال الجولة على ضرورة التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لتكثيف الحملات الميدانية ، ورفع مستوى النظافة العامة ، والحفاظ على الشكل الحضارى والجمالى للشوارع والميادين ، بما يساهم فى توفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين .
وتأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضارى ، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو إشغالات تعوق الحركة أو تسىء للشكل العام للمدينة .