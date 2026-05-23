فن وثقافة

يناقش التطرف.. لوسي تكشف تفاصيل دورها فى فيلم "الأسير".. خاص

أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة لوسي عن دورها فى فيلم “الأسير” ، الذى من المقرر أن تستكمل تصويره بعد أجازة عيد الأضحى المقبل. 

وقالت لوسي، فى تصريح خاص لـ صدى البلد : "أقدم فى الفيلم أم البطل التى تمر بعديد من المراحل فى حياتها حتى تصل الى سن الستين وتتعرض الى كثير من المواقف الصعبة فى حياتها. 

وأوضحت لوسي : ان فيلم الأسير لا يتحدث فقط عن التطرف الديني ولكن التطرف بشكل عام فى حياتنا اليومية وكيف يسيطر هذا الفكر على العقول وبتسبب فى أذى سواء اسري او مجتمعي واننا نناقش الفكرة بصورة اجتماعية وليست دينية فقط.

وأضافت لوسي : قمنا بتصوير 40 % من الفيلم ونحن متوقفين حاليا ونستكمل التصوير بعد عيد الأضحي المقبل والفيلم من تأليف وإخراج نور الدين علي.

لوسي تكشف تفاصيل حق ضايع

تحدثت الفنانة لوسي، عن طقوسها قبل تصوير المشاهد ومواقف لها في أعمال سابقة، وذلك خلال كواليس مسلسل حق ضايع.

وحول استعدادها لتصوير المشاهد، قالت لوسي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري: «قبل التصوير بقعد أهزر وأول ما المخرج يقول "أكشن" ببقى أنا واحدة تانية خالص ولو لثانية حسيت إن أنا "لوسي" أفصل، ما عرفش أشتغل».

وتابعت لوسي: «وانا بعمل سارق الفرح في اخر مشهد الفينال الله يرحمه ويحسن اليه الأستاذ الكبير داود عبد السيد، شاورت له بيدي وقولتله أنا آسفة ممكن نعمل ستوب قال لي ليه؟ قلت له أنا حاسة ان انا بمثل قال لي انت كنتي كويسة قلت له لا انا حسيت إن أنا بمثل معلش سامحني قالي طب انتي عايزة تعملي أحسن من كده إيه قلتله أنا متأسفة أنا في الأول كنت حاسة إني بمثل لأن دموعي ما نزلتش.. وبعد التصوير بفصل في ثانية وبنسى المشهد في ثانية وبخرج من الشخصية على طول.

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني 

قدمت لوسي خلال مشوارها الفني، أكثر من 60 عملاً، بين السينما والمسرح والتليفزيون، ولعل أبرزها فيلم “سارق الفرح” و"ليالى الحلمية" و"سمارة" و"ولي العهد" و"زيزينيا" و"فارس المدينة" و"الحب في الثلاجة" و"البحث عن سيد مرزوق".

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
