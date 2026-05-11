قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
للنصابين والغراميات x .. حبس وغرامة 10 آلاف جنيه بسبب فيسبوك | تفاصيل
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير
إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة
أولوية أفريقية مُلحة| وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن
نهائي كأس مصر.. اتحاد الكرة يرسل ميدالية بديلة إلى محمد الشيبي
عاد واعتذر .. نجوم أساءوا للنادي الأهلي ورموزه " وجابوا ورا بعدها"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لوسي: الأسير يناقش قضية التطرف المجتمعي وليس الديني فقط

لوسي
لوسي
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة لوسي تفاصيل عن فيلمها الجديد “الأسير” الذى قامت بتصوير جزء منه وهو العمل الذى تعود من خلاله الى السينما. 

وقالت لوسي فى تصريح خاص لصدى البلد : ان فيلم الأسير لا يتحدث فقط عن التطرف الديني ولكن التطرف بشكل عام فى حياتنا اليومية وكيف يسيطر هذا الفكر على العقول وبتسبب فى أذى سواء اسري او مجتمعي واننا نناقش الفكرة بصورة اجتماعية وليست دينية فقط. 

وأضافت لوسي : قمنا بتصوير 40 % من الفيلم ونحن متوقفين حاليا ونستكمل التصوير بعد عيد الأضحي المقبل والفيلم من تأليف وإخراج نور الدين علي. 

لوسي تكشف تفاصيل حق ضايع

تحدثت الفنانة لوسي، عن طقوسها قبل تصوير المشاهد ومواقف لها في أعمال سابقة، وذلك خلال كواليس مسلسل حق ضايع. 

وحول استعدادها لتصوير المشاهد، قالت لوسي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري: «قبل التصوير بقعد أهزر وأول ما المخرج يقول "أكشن" ببقى أنا واحدة تانية خالص ولو لثانية حسيت إن أنا "لوسي" أفصل، ما عرفش أشتغل». 

وتابعت لوسي: «وانا بعمل سارق الفرح في اخر مشهد الفينال الله يرحمه ويحسن اليه الأستاذ الكبير داود عبد السيد، شاورت له بيدي وقولتله أنا آسفة ممكن نعمل ستوب قال لي ليه؟ قلت له أنا حاسة ان انا بمثل قال لي انت كنتي كويسة قلت له لا انا حسيت إن أنا بمثل معلش سامحني قالي طب انتي عايزة تعملي أحسن من كده إيه قلتله أنا متأسفة أنا في الأول كنت حاسة إني بمثل لأن دموعي ما نزلتش.. وبعد التصوير بفصل في ثانية وبنسى المشهد في ثانية وبخرج من الشخصية على طول. 

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوام، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع تورتة الاحتفال، عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للإعلام، وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع إنتاج الفيديو بالهيئة، وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية.

كما حضر أبطال المسلسل، أحمد صلاح حسني، ملك قورة، نسرين أمين، لوسي، محسن محيي الدين، أشرف طلبة، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، مدحت تيخة، رنا سماحة، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بالشركة المنتجة للعمل، إسلام  فؤاد، والمنتج الفني عوض ماهر، وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو، وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان 2026، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني 
قدمت لوسي خلال مشوارها الفني، أكثر من 60 عملاً، بين السينما والمسرح والتليفزيون، ولعل أبرزها فيلم “سارق الفرح” و"ليالى الحلمية" و"سمارة" و"ولي العهد" و"زيزينيا" و"فارس المدينة" و"الحب في الثلاجة" و"البحث عن سيد مرزوق". 

لوسي الفنانة لوسي أعمال لوسي أفلام لوسي فيلم الأسير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أقوى موديل في تاريخ لامبورجيني.. فورد يمكنها منع الحوادث قبل وقوعها

إم جي 07

بمواصفات بورش.. شاهد سيارة إم جي 07 الخارقة الجديدة

جهاز NucBox M3 Pro

بحجم الجيب وبسعر لن تصدقه.. إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد