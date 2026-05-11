تامر عبدالمنعم: افتتاح 5 مواقع جديدة لسينما الشعب

بدأت وزارة الثقافة حاليًا وضع اللمسات الأولى للتوسع في مشروع «سينما الشعب»، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي، التي شددت على ضرورة انتشار المشروع بشكل أوسع والوصول إلى محافظات ومدن جديدة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه أوضح الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة والمدير التنفيذي لمشروع سينما الشعب ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية على أن الأيام المقبلة تشهد افتتاح سينما الشعب بقصر ثقافة المنصورة وأخرى بقصر ثقافة حلوان.

واستكمل "عبدالمنعم" حديثه ويفتتح فرع لمشروع سينما الشعب داخل مسرح فوزي فوزي بأسوان وفرع آخر بقصر ثقافة الغردقة هذا بالإضافة إلى فرع سينما الشعب بمسرح 15 مايو التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية والمزمع إفتتاحه في موسم عيد الأضحى المقبل.

كما صرح تامر عبدالمنعم أن يكون فيلم سيڤن دوجز بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد وفيلم أسد بطولة محمد رمضان هما أبرز أفلام دور العرض الجديدة.

يأتي ذلك ضمن خطة العدالة الثقافية التي إعتمدتها الدكتورة چيهان زكي وزيرة الثقافة.

الجدير بالذكر أن مشروع سينما الشعب تم عرض خطته من قبل الفنان تامر عبدالمنعم وتم إفتتاحه في شهر مايو عام 2022 في عهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.