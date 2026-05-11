بأسعار مخفضة.. عرض فيلم "أسد" بسينما الشعب بدءا من الخميس

تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من صباح الخميس المقبل 14 مايو، فيلم "أسد"، بعدد من مواقعها الثقافية في المحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب".

ويعرض الفيلم في 4 محافظات كالتالي: البحيرة بقصر ثقافة أبو المطامير، شمال سيناء بقصر ثقافة العريش، الغربية بالمركز الثقافي بطنطا، والوادي الجديد بسينما ومسرح هيبس.

وتستقبل تلك المواقع الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

"أسد" بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، كامل الباشا، إيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، والفيلم من إخراج محمد دياب.

وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، وتتمحور حول "أسد"، العبد ذو الروح المتمردة والإرادة الصلبة، الذي يقوده حب ممنوع لامرأة حرة إلى إشعال صراع عنيف مع أسياده، في رحلة مليئة بالتحديات والمواجهات داخل عالم يرفض خروجه عن القواعد.