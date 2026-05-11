هاني رمزي يكشف حقيقة الانتهاء من كتابة غبي منه فيه2

كشف الفنان هاني رمزي حقيقة الانتهاء من كتابة الجزء الثاني من فيلم غبي منه فيه.

وقال هاني رمزي في تصريحات خاصة لصدي البلد: الفيلم لم يتم الإنتهاء من كتابته، ونواصل منذ فترة كتابة العمل، ولم نستقر علي النسخة النهائية من العمل حتي الآن، وكل ما يتردد عن بدء التصوير ليس صحيحًا.

وكان قد نعى الفنان هاني رمزي الفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض، بكلمات مؤثرة عبّر خلالها عن حزنه الكبير لفقدانه.

وكتب هاني رمزي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «مع السلامة يا حبيب الكل يا أبو أجمل ابتسامة، يا اللي عليت الضحكاية في حياتنا، مع السلامة يا هاني يا غالي.. الله يرحمك ويغفر لك يارب».