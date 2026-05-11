اليوم بالسامر.. افتتاح المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 33

تنطلق في الخامسة والنصف مساء اليوم على مسرح السامر بالعجوزة، فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب المسرحية الشابة.

ويشهد افتتاح المهرجان تقديم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "راقصو القبور"، لفرقة قصر ثقافة الجيزة، تأليف محمد الشربيني، وإخراج ماهينور طارق، ويسلط الضوء على بعض الآلام التي تظل عالقة في ذاكرة الإنسان، ويحتاج التعافي منها إلى معجزة نادرة.

ويحمل العرض الثاني عنوان "قيء"، ويعرض في الثامنة مساء، وهو لفرقة قصر ثقافة السلام، تأليف علي العبادي، وإخراج إبراهيم الصباغ، ويناقش ويلات الحروب وما تحققه من دمار للبلاد والشعوب، نتيجة محاولات بعض أصحاب النفوس الفاسدة.

تقدم العروض بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، د. محمد سعد، د. أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع، مدير نوادي المسرح، مقررا.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم محافظات مصر، تقدم يوميا بالمجان في الخامسة مساء، على مسرحي السامر وروض الفرج.

فيما يقام حفل ختام المهرجان وإعلان التوصيات والنتائج يوم الاثنين 25 مايو على مسرح السامر.

ويعد المهرجان الختامي لنوادي المسرح أحد أبرز الفعاليات المسرحية التي تنظمها هيئة قصور الثقافة سنويا لدعم المبدعين الشباب، وتحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية والوصول بالخدمات الفنية إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهد الموسم الحالي مناقشة 347 عرضا مسرحيا، بمشاركة ما يقرب من 8000 موهبة من الشباب والفتيات من مخرجين وممثلين ومؤلفين ومهندسي ديكور، وغيرهم من المبدعين في مجال العمل المسرحي.