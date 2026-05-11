ماجد المصري يحتفل باستقبال حفيده الأول

احتفل الفنان ماجد المصري باستقبال حفيده الأول، من ابنته ماهيتاب ماجد المصري .

ونشر ماجد المصري، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام وعلق ، قائلًا: «الحمد لله ولله الحمد.. أكرمني الله وبقيت جد.. هارون حسين نصار



كان آخر أعمال ماجد المصري، هو مسلسل أولاد الراعي.



وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.