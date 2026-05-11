لما جبريل عبر "الحكاية": عمرو دياب بيرفض المجاملات ومأحرجش يسرا زي ما اتقال

علقت الإعلامية لما جبريل على رفض الفنان عمرو دياب للمجاملات من أصدقاؤه، مثلما حدث مؤخرًا مع الفنانة يسرا ، مرورا بموقف في حفل زفاف ابنة رجل أعمال شهير.



وقالت لما جبريل خلال فقرتها ببرنامج "الحكاية" التي تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب، عبر قناة "إم بي سي مصر":

الراجل قاله لا في قبله ولا في بعده، ورد الهضبة وقال إنه مبيحبش المجاملات أنه رجل متواضع جدًا".

ووجهت لما رسالة للهضبة عمرو دياب قائلة: يكفي تاريخك وأغانيك وجيل ورا جيل بيسمعها ومافيش جيل عدى منك".

واستكملت لما جبريل: والنجمة يسرا كانت شكرت فيه في إحدى حفلات الزفاف، واتقال وقتها انه احرجها لكن طلع وقال دلوقت انه مبيحبش المجاملات".

