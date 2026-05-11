بالذكاء الاصطناعي.. حمو بيكا يحتفي بزيارة ماكرون للإسكندرية

احتفي مطرب المهرجانات حمو بيكا، بظهور الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون على كورنيش الإسكندرية خلال زيارته لـ مصر.

ونشر بيكا صورة تجمعه بالرئيس ماكرون بالذكاء الاصطناعي عبر حسابه الرسمى على "انستجرام، وعلق قائلا: «حمو بيكا يرحب بالسيد الرئيس ماكرون رئيس دولة فرنسا بالإسكندرية».



وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، “الرئيس الفرنسي كان بيجري في الاسكندرية وسط الناس في الشارع المصري، ومشاهد التوكتوك والتاكسي الأصفر، واتقال إنه أكل كبدة اسكندراني وفول وطعمية”.

ولفت مقدم برنامج “الحكاية”، إلى أن الرئيس السيسي تجمعه علاقات وثيقة مع الرئيس الفرنسي، وهو ما ظهر في هذه الزيارة.