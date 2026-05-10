كل سمك في بحري.. النائب محمد مجاهد يكشف تفاصيل زيارة الرئيس الفرنسي للإسكندرية

أكد محمد مجاهد عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بالإسكندرية، أن زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون في الاسكندرية رسالة ثقة في الدولة المصرية، وتدل على أن مصر شريك هام لفرنسا.

وقال محمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الرئيس الفرنسي أراد أن يثبت للعالم والمنطقة أن مصر شريك استراتيجي في ظل الأزمات التي تواجه المنطقة

وتابع عضو مجلس النواب، أن الرئيس الفرنسي أراد أن يثبت رسالة ثقافية من خلال افتتاح جامعة سنجور وأختار الإسكندرية بكونها مدينة الحضارات، إضافة إلى أنه أعطى رسالة إنسانية بالتواجد بشكل طبيعي وسط المواطنين بدون رسميات وكان هناك سعادة.

مشي 10 كيلو وجري على البحر

وأشار إلى أن “الرئيس الفرنسي ماكرون كل أيس كريم عزة وسمك في بحري وكان سعيد ومشي 10 كيلو وجري على البحر والمناطق الشعبية”