فرح الديباني: ماكرون وصف الإسكندرية بأنها جنة البحر المتوسط

أكدت المطربة المصرية فرح الديباني، أنها غنت أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكثر من مناسبة، مشيرة إلى أنها كانت حاضرة خلال زيارته الأخيرة إلى الإسكندرية، وكذلك خلال زيارته السابقة لمصر العام الماضي.

وقالت الديباني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء جديد"، عبر فضائية “المحور”،إن الرئيس الفرنسي أعرب عن انبهاره الكبير بمدينة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها «جنة البحر المتوسط»، بعدما شاهد المعالم والمناظر المطلة على البحر داخل المحافظة.

ماكرون أبدى إعجابه بمبنى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية

وأضافت أن الإسكندرية تمثل بالنسبة للفرنسيين نموذجًا لتعدد الثقافات والانفتاح الحضاري، مؤكدة أن ماكرون أبدى إعجابه بمبنى القنصلية الفرنسية بالإسكندرية المطل على البحر، وما يعكسه من طابع تاريخي وثقافي مميز.