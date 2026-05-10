قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤول عسكري أردني سابق يحذر من تصاعد التوتر في مضيق هرمز
نقيب الفلاحين: مصر الأولى عربيا في أعداد الحمير
شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير
هل ظهر فيروس هانتا بمصر.. مستشار الرئيس للصحة يرد
أبو العينين: برلمان المتوسط أصبح منصة مؤثرة للحوار.. ونرفض المساس بأمن الدول العربية
محمد أبو العينين: أرفض أن يكون منطق القوة هو المتحكم في مصير العالم
عالم بالأوقاف: الخير الذي يصدر عن الإنسان يثمر في حياته الدنيا قبل الآخرة
أبو العينين: الحروب عبر التاريخ لم تحقق استقرارا دائما أو منتصرا حقيقيا
الرئيس الأوكراني يؤكد ضرورة إتمام عملية تبادل الأسرى مع روسيا
أبو العينين من برلمان المتوسط: لا سلام حقيقي دون دولة فلسطينية مستقلة ووقف نزيف الحروب
غدا.. أمين عام الناتو يعقد لقاءات تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية الحلف في السويد
هل يجوز التيمم لكل صلاة للمريض؟.. أمين الفتوى يجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الفرنسي: تداعيات الحرب تطال الجميع.. ولم نفكر في نشر قوات بمضيق هرمز

ماكرون: تداعيات الحرب تطال الجميع.. وفرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
ماكرون: تداعيات الحرب تطال الجميع.. وفرنسا لم تفكر قط في نشر قوات بمضيق هرمز
أ ش أ

 قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط تطال الجميع، " بما في ذلك الفرنسيون الذين يدفعون يومياً ثمن نزاع لم نرده "، داعياً إلى " الهدوء والمسئولية " في ظل التصعيد القائم.

وحذر الرئيس ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم "الأحد" مع نظيره الكيني ويليام روتو، في نيروبي عشية قمة “أفريقيا إلى الأمام”، من أن التصعيد في الخطاب يقود دائماً إلى تصعيد ميداني، مشيراً إلى أن الفئات الأكثر هشاشة هي أولى ضحايا هذه الأزمات.

وشدد على ضرورة العودة إلى التهدئة عبر مسار "سلمي وتوافقي" في مضيق هرمز، واستئناف محادثات "مسئولة " بشأن القضايا النووية والبالستية ضمن إطار مناسب، مؤكداً أن فرنسا مستعدة لتقديم حلول في إطار احترام القانون الدولي.

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية، أكد ماكرون أنه لم يكن هناك أي حديث عن نشر قوات فرنسية أو فرنسية-بريطانية، مشدداً على أن فرنسا لم تفكر قط في نشر قوات في مضيق هرمز.

وأوضح أنه قرر إعادة تموضع حاملة الطائرات "شارل ديجول" ومجموعتها القتالية إلى ما بعد مضيق باب المندب، دون أن يشكل ذلك انتشاراً جديداً.

وأكد أن فرنسا ستبقى على أهبة الاستعداد، مجدداً تمسك بلاده بمبدأ حرية الملاحة وضرورة إنهاء أي حصار أو قيود على العبور، لافتاً إلى أن القارة الأفريقية تتضرر بشكل مباشر من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز منذ أشهر.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قمة أفريقيا إلى الأمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بشري سارة.. بعض العدادات الكودية ستعود لنظام الشرائح

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

سعر الذهب اليوم

الجرام يتجاوز 8000 جنيه رسميًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 24

عداد الكهرباء

بعد شكاوى المواطنين.. قرار جديد من وزارة الكهرباء بشأن العدادات الكودية

موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور2026

رسميا.. موعد زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور 2026

المعاشات والتضخم.. هل تنقذ الزيادات أصحاب المعاشات أم ترهق الدولة؟

زيادة تصل 20%.. 11 مليون مستفيد من هذه الفئات بقانون المعاشات الجديد |تفاصيل

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

بيطري القليوبية تضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر داخل مزرعة بالعبور.. صور

المتهم

سقوط متحرش الموتوسيكل في قبضة أمن سوهاج خلال ساعات

الطفل مع المسعفين

بطولة على عجلات الإسعاف.. طاقم إسعاف الإسماعيلية ينقذ سيدة ويجري ولادة ناجحة داخل السيارة بأبو صوير

بالصور

شائعة أم حقيقة.. انفصال وفاء الكيلاني وتيم حسن يعود للواجهة |تقرير

تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى
تيم حسن ووفاء الكيلانى

محمد رمضان: فيلم اسد يستحق غيابي ثلاث سنوات عن السينما والتلفزيون

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

طريقة عمل الحرشة المغربي.. فطار وعشاء اقتصادي بطعم خطير

حرشة مغربي
حرشة مغربي
حرشة مغربي

وجبة اقتصادية جدًا وبروتين عالي بـ100 جنيه على الطريقة المغربية

عدس بجبه
عدس بجبه
عدس بجبه

فيديو

طارق الشيخ

طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان "أنا مش زعلان مني"

احمد عزمي

أحمد عزمي: ابتعادي عن الفن غير حياتي وابني سبب عودتي |تقرير

أمل فتحى

المطربة التونسية أمل فتحي تطرح ثاني أغانيها مع روتانا بعنوان مانحساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد