أحمد موسى: جولة ماكرون في شوارع الإسكندرية تخطف أنظار العالم| بث مباشر

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي والمذاع عبر قناة صدى البلد، إن جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شوارع مدينة الإسكندرية لاقت اهتمامًا واسعًا على مستوى العالم، وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الصباح.

جولة داخل المدينة

وأوضح أحمد موسى أن الرئيس الفرنسي قام بجولة سيرًا على الأقدام على كورنيش الإسكندرية، حيث مارس رياضته، ثم تحرك في عدد من الشوارع الشهيرة، من بينها شارع خالد بن الوليد وشارع العيسوي، وصولًا إلى شارع محمد زكي، في جولة شملت عدة مناطق داخل المدينة.

اهتمام الإعلام العالمي والعربي

وأشار إلى أن المشهد الذي ظهر خلال الجولة جذب اهتمام الإعلام العالمي والعربي، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، مؤكدًا أن اللقطات المنتشرة أصبحت حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

حالة الحفاوة الكبيرة

وأضاف أن الجولة شهدت حالة من الحفاوة الكبيرة من المواطنين، سواء في مصر أو فرنسا، نظرًا للطابع الشعبي الذي ميّز تحركات الرئيس الفرنسي داخل شوارع الإسكندرية وتواصله المباشر مع الناس.