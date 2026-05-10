أحمد موسى: الشعب الإماراتي والشيخ محمد بن زايد حبايبنا ودائمًا مع بعض | فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إننا وأشقاؤنا في دولة الإمارات مع بعض، الشعب الإماراتي حبايبنا والشيخ محمد بن زايد حبيبنا ودائمًا مع بعض.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد تجولا في أحد المولات وتناولا الإفطار سويًا.



واستكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه في وقت الشدة تلاقي اخوك جمبك، وإحنا والإمارات إيد بإيد وكذلك مصر وكل أشقائها الخلايجة في الأزمات وغير الأزمات.



واستطرد أنه كانت هناك حفاوة كبيرة أيضًا لاستقبال الرئيس السيسي في سلطنة عمان وكان هناك لقاء أخوي كله ود ومحبة، وكان مع الرئيس السيسي مدير مكتبه والمتحدث باسم الرئاسة ووزير الخارجية.