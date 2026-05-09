أحمد موسى: الفريق كامل الوزير عارف شغلته كويس ومحدش بيضحك عليه

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل رجل دولة ويستهدف خدمة الدولة والشعب في المقام الأول.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد"، :"الفريق كامل الوزير عملي ومرتب جدا، ولازم الواحد يبقى جاهز قبل أي حوار أو مداخلة مع كامل الوزير لأنه عارف شغلته كويس ومحدش بيضحك عليه ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الفريق كامل الوزير عايز ولاده يبقوا أحسن ناس".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" كامل الوزير بينزل في كل محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات في عز البرد والحر".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "الفريق كامل الوزير في سوهاج، وعنده افتتاحات بكره في سوهاج، وأنا أعرف يعني إيه محور يفتتح عندي في الصعيد ".



