علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أهالي الإسكندرية كانوا منتظرين الرئيس السيسي وضيفه ماكرون من امبارح".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" جولة الرئيس السيسي وماكرون في شوارع الإسكندرية رسالة أمن وأمان في مصر ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يقيم حفل عشاء للرئيس الفرنسي في أحد مطاعم الإسكندرية وإقامة الرئيس الفرنسي ماكرون في أحد الفنادق الشهيرة بالإسكندرية ".



وأكمل أحمد موسى :" ماكرون سوف يقوم بجولة في عدد من المناطق بمحافظة الإسكندرية "، مضيفا:" مصر بلد الامن والأمان".