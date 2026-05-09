أحمد موسى يقدم اعتذارا لجمهوره على الهواء.. تعرف على السبب

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقدم الإعلامي أحمد موسى، اعتذاره إلى جمهوره على التأخير في الظهور ببرنامج "على مسئوليتي" اليوم .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بعتذر عن التأخير انا جاي من برج العرب بعد حضور الفعالية افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "إحنا متحركين من برج العرب في السابعة مساء وكان لازم نطلع على الهوا مع المشاهدين".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً قبل أن يقوم الرئيس السيسي بإعادة الاستثمار في الجامعة، وضخ استثمارات كثيرة.



وأضاف ماكرون، من خلال كلمة له في حفل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة: "لقد فهمت أن هذه الدفعة الـ20 هي من أكثر الدفع تميزاً عن سابقيها والفكرة أنه يجب أن تكون الدفعات القادمة أفضل ويجب أن نصل إلى 500 طالب.

