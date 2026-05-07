أحمد موسى يثير الجدل بشأن فيروس هانتا: هل تصبح إسرائيل مصدرًا لانتشاره عالميًا؟

أثار الإعلامي أحمد موسى حالة من الجدل بعد حديثه عن فيروس هانتا القاتل، متسائلًا حول احتمالية تحوّل إسرائيل إلى مصدر لانتشار الفيروس في دول العالم.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة «إكس»، أن صحيفة إسرائيلية كشفت عن تسجيل إصابة بفيروس هانتا، مشيرًا إلى أن المصاب يخضع حاليًا للملاحظة الطبية.

وأضاف أن المعلومات الطبية المتداولة تؤكد أن الفيروس ينتقل من القوارض إلى الإنسان، ويتسبب في عدوى شديدة، لافتًا إلى أن «هانتا» يُعد من الفيروسات النادرة والخطيرة.

وتساءل الإعلامي المصري في ختام منشوره عما إذا كان الفيروس قد ينتشر بشكل أوسع داخل إسرائيل، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتقاله سريعًا إلى دول أخرى حول العالم

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس أنه لم يتم تشخيص أي مريض في إسرائيل بفيروس هانتا خلال الأيام الأخيرة.

فيروس هانتا في إسرائيل

وكانت الوزارة تلقت بلاغاً في ديسمبر 2025 عن مريض عائد من أوروبا أصيب بنوع مختلف من فيروس هانتا ينتقل من القوارض إلى البشر، ولا علاقة لهذا الفيروس بالمرض الحالي على متن سفينة "إم في هونديوس"، والذي يتركز على سلالة "أنديز" التي تنتقل بين البشر.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ‏أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أنه لا يرى أن تفشي فيروس “هانتا” على متن سفينة سياحية يشبه بدايات جائحة كوفيد-19.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية من مقر المنظمة في جنيف، فقد شدّد جيبريسوس على أن الخطر على بقية العالم “منخفض في الوقت الراهن”، مطمئنا إلى محدودية انتشار الحالة.