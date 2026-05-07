تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله رغم محاولات التهدئه

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل عنصر من حزب الله في غارة جوية أثناء محاولته إخفاء قاذفة صواريخ.

وأفاد جيش الاحتلال أن عنصراً من حزب الله أطلق صواريخ على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان ليلة أمس، قُتل في غارة جوية أثناء محاولته إخفاء القاذفة داخل مبنى.

ونشر جيش جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات مصورة تُظهر إطلاق الصواريخ، ثم قيام عنصر حزب الله بنقل القاذفة إلى "مبنى مدني" في بلدة الجواعية.

وقال إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف المبنى، ما أسفر عن مقتل العنصر الذي أطلق الصواريخ.

وفي حادثة أخرى وقعت اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف قاذفة صواريخ تابعة لحزب الله كانت قد استُخدمت لإطلاق النار على القوات في جنوب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال أن الهجمات الصاروخية لم تسفر عن أي إصابات.



