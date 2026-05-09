بعد خان الخليلي في آخر زيارة.. أحمد موسى: ماكرون يتجول مع الرئيس السيسي في قلعة قايتباي بالإسكندرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور اليوم، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" جولة الرئيس السيسي وماكرون في الإسكندرية رسالة للعالم بأكمله، ترحاب كبير بالرئيس السيسي وماكرون في جولة على كورنيش الإسكندرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي يتوجه غدا إلى تنزانيا وأوغندا وماكرون يشارك في قمة أوروبية أفريقية في تنزانيا".

وأكمل أحمد موسى :" هذه هي ثامن زيارة للرئيس الفرنسي ماكرون الى مصر.. وفي آخر زيارة ماكرون تجول في خان الخليلي والآن يتجول في قلعة قايتباي بالإسكندرية".

