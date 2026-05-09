قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأوكراني يعلن مقتل وإصابة 1080 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة
مشروع قانون الأسرة الجديد.. حبس المأذون المخالف وإلزام الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا
رئيس اللجنة العلمية لكورونا: فيروس هانتا موجود منذ عقود وانتقاله بين البشر ضعيف جدًا
تأجيل النطق بالحكم على المتهم بالتعدي على طفلة يتيمه جنسيا ومحاولة قلع عينيها بالشرقية
قرب الـ 7 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21
لبنى عسل: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يؤكد مكانة مصر الحضارية
ماكرون: فرنسا تبني شراكة استراتيجية مع القاهرة لبناء مستقبل إفريقيا وإعادة توحيد المتوسط
قيادي بحزب الجيل: القمة المصرية الفرنسية تكرس الاستقرار المصري كضمانة لأمن أوروبا
فيديو رومانسي يجمع أحمد العوضي ويارا السكري يثير الجدل مجددا.. وشيرين عبد الوهاب تدخل على الخط بأغنية تباعا تباعا
زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم
بسبب المخالفات .. غلق وتشميع دار ضيافة للمرضى بالدقي .. صور
أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين.. ماكرون: الإسكندرية جنة البحر المتوسط ومهد الحضارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: قمة الرئيس السيسي وماكرون تجسيد لثقل مصر الإقليمي

السيسي وماكرون
السيسي وماكرون
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة برج العرب الجديدة، يعكس بوضوح المكانة الرفيعة التي تبوأتها مصر في السياسة الدولية، مشيراً إلى أن العلاقات (المصرية - الفرنسية) وصلت إلى مرحلة من النضج والتنسيق الاستراتيجي غير المسبوق.

دعم السيادة العربية ومواجهة التحديات

وأشاد النائب رمضان بطيئة بالرسائل الحاسمة التي وجهها الرئيس السيسي خلال المباحثات، لاسيما فيما يتعلق بالموقف المصري الثابت تجاه أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة ورفض أي مساس بسيادتها، موضحاً أن الدولة المصرية تقدم نموذجاً ملهماً في الحفاظ على ثوابت الأمن القومي وسط منطقة تموج بالتحديات.

شراكة اقتصادية وتحرك دبلوماسي

وأوضح "بطيئة" في تصريحات صحفية، أن الحديث عن تعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الفرنسية في قطاعات حيوية مثل الصناعة والنقل والتعليم، يبرهن على نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، قائلاً:"إن توافق الرؤى بين القاهرة وباريس حول ضرورة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد يعكس إدراكاً مشتركاً لخطورة المرحلة، ويؤكد أن مصر هي الشريك الأهم والمنارة التي تسترشد بها القوى الكبرى لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط."

القضية الفلسطينية في القلب

كما ثمن عضو مجلس النواب الجهود المصرية الحثيثة التي استعرضها الرئيس لتثبيت وقف الحرب في قطاع غزة والدفع نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكداً أن التقدير الفرنسي للدور المصري يعزز من فرص الوصول إلى حلول سياسية عادلة وشاملة تنهي معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

مستعد للإعدام.. اعترافات مثيرة لقاضٍ متهم بإنهاء حياة طليقته: تزوجت عرفيًا مرتين وخشيت على ابنتي منها

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

انتشار الفئران في قطاع غزة

رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت

محمد عبد المنعم

فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي

الأهلي

كيف يفكر الأهلي لإنهاء أزمة الرواتب الكبيرة؟ وأزمة بسبب هوية مدير الكرة الجديد .. اعرف القصة كاملة

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

ترشيحاتنا

الدعاء

هل هناك دعاء مخصوص لهداية الأبناء والمحافظة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي

الأوقاف تُحيي ذكرى القارئ محمد ساعي نصر الجرزاوي.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية

اليوم العالمى للسرد القرآنى

حدث فريد.. الأزهر يُجمع الآلاف في «السرد القرآني» لتسميع المصحف كاملاً خلال يوم واحد

بالصور

بإطلالة ناعمة.. فرح شعبان تخطف الأنظار عبر إنستجرام

فؤح شعبان
فؤح شعبان
فؤح شعبان

خبراء يحذرون: فترة الحضانة الطويلة لفيروس هانتا تجعله أكثر انتشارا

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

بدل البنزين .. أول محطة شحن سيارات كهربائية للأطفال في الحدائق والغرف

سيارة أطفال
سيارة أطفال
سيارة أطفال

رئيس مياه الشرقية يستقبل مستشار رئيس الوزراء ويستعرض موقف المشروعات ويتفقدان عدد من المواقع .. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

الشهيد نقيب محمد أبو غزالة

حكاية بطل.. لأول مرة قصة استشهاد نقيب محمد أبو غزالة| فيديو

شيرين عبد الوهاب

بعد ساعات من طرحها.. شيرين عبد الوهاب تتصدر التريند بأغنية «تباعًا تباعًا»

علي غزلان

دبلة وفستان.. فرح شعبان تفتح باب التكهنات بعد ظهورها الأخير

أحمد سعد

بعد الانفصال الثالث عن علياء بسيوني.. محطات الزواج في حياة أحمد سعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد