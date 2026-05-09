الرئيس السيسي : منح دراسية سنوية للطلاب الأفارقة بجامعة سنجور

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، اِفتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك بحضور الرئيس "إيمانويل ماكرون" رئيس الجمهورية الفرنسية، و"نستور انتاهونتويي" رئيس وزراء جمهورية بوروندي، و"لويز موشيكيوابو" سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية، و"شيخ نيانج" وزير خارجية جمهورية السنغال، و "جاسباربانيا كيمبونا" مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بمفوضية الاتحاد الإفريقي.



قال الرئيس السيسي، أن قرار إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة عام ۲۰۱۹، عكس التزام مصر بدعم مسيرة هذه المؤسسة التعليمية، كما يؤكد إيمان مصر؛ بأن الاستثمار في الإنسان، هو السبيل الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة.



أوضح الرئيس السيسي، أن قامت الدولة المصرية؛ بتخصيص الأرض لهذا الصرح، إلى جانب توفير دعم مالى كبير لتنفيذه وقد تم إنجازه في إطار زمني قياسي، بما أسهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.



لفت أن الأرقام المتزايدة للمتقدمين للدراسة بالجامعة؛ تعكس حجم الثقة التى تحظى بها، بما يؤكد دورها المحوري وتواصل مصر تقديم كافة أوجه الدعم للجامعة، ومن بينها تخصيص عدد من المنح الدراسية السنوية، لأبنائنا الطلاب من الدول الإفريقية الشقيقة.



أشار إلى أن تجربة جامعة "سنجور"؛ تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولى القائم على الشراكة، وتقدم مثالاً عملياً على ما يمكن تحقيقه؛ عندما تتوافر الإرادة السياسية وتتكامل الجهود الدولية.

تابع أننا في مصر؛ نؤمن بأن مستقبل قارتنا الإفريقية، يرتكز على تمكين شبابها، وتأهيل كوادرها، وتعزيز قدراتها المؤسسية بما يمكنها من مواجهة التحديات، وتحويلها إلى فرص حقيقية للرخاء والتنمية.



وتوجه بالشكر والتقدير، إلى الدول والجهات المانحة، وشركاء النجاح، وجميع القائمين على هذا المشروع تقديراً لما بذلوه من جهود صادقة ومخلصة، أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز، الذي نحتفي به اليوم.

كما أتوجه برسالة خاصة؛ إلى أبنائنا الدارسين: "أنتم الأمل الحقيقي لمستقبل إفريقيا.. وإن ما تكتسبونه من علم ومعرفة هنا.. هو الأداة لبناء مجتمعاتكم.. وصياغة مستقبل أفضل لقارتنا".

واختتم ، أجدد الترحيب بكم في هذا الصرح العلمي المرموق، متمنياً لكم التوفيق في خطواتكم القادمة.

وأيضاً مرة أخرى أشكر فخامة الرئيس ماكرون على تواجده معنا، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا.



وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" رئيس الجمهورية الفرنسية قام بإلقاء كلمة في نهاية الاحتفالية، ليقوم بعد ذلك الرئيس ورئيس الجمهورية الفرنسية بتحية عدد من طلاب جامعة سنجور داخل حرم الجامعة وتبادلا الحديث معهم

