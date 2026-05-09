الرئيس السيسي لطلاب جامعة سنجور: أنتم مستقبل أفريقيا

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي برسالة خاصة إلى ابنائنا الدارسين في جامعه سنجور، مرددا: انتم مستقبل افريقيا وما سوف تتلقوه من علم من هنا سوف يكون الأداء الذي يقود أفريقيا في الفترة القادمة.

كما قدم الرئيس السيسي الشكر لكل الدول الداعمة لجامعة سنجور وافتتاح مقرها الجديد في حيث تمثل الجامعه نموذجا ناجحا للتعاون الدولي القائم على الشركة.

وتابع الرئيس السيسي، دفع العلاقات بين مصر والدول الأفريقية ركيزة أساسية للسياسة الخارجية المصرية

وقدم الرئيس السيسي الشكر الرئيس الفرنسي على دوره في دعم التعاون التعليمي والثقافي.