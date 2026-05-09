الرئيس السيسي: افتتاح مقر جامعة سنجور الجديد يعكس التزام مصر بدعم التعليم والتنمية في أفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ترحيبه بالحضور في مصر، التي وصفها بأنها مهد الحضارة الإنسانية ومنارة العلم التي أسهمت في تشكيل وجدان البشرية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن افتتاح المقر الجديد للجامعة يكتسب أهمية خاصة لتزامنه مع مرحلة فارقة تتزايد فيها التحديات التنموية، ما يعزز الحاجة إلى مؤسسات تعليمية قادرة على إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل.

وشدد الرئيس على أن مصر تُثمن الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة الدولية للفرانكفونية باعتبارها إطارًا يعزز قيم الحوار والتنوع الثقافي ومبادئ السلام والديمقراطية، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على الإسهام الفاعل في دعم الأهداف المشتركة للعالم الفرانكفوني.

كما وجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس الفرنسي على دعمه المستمر للتعاون التعليمي والثقافي، بما يعزز الشراكة بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات.