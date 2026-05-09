برلمانية: افتتاح جامعة سنجور يجسد نجاح الدولة وجهة رئيسية للمؤسسات التعليمية الدولية

أكدت الدكتورة جيلان أحمد، عضو مجلس النواب، أن افتتاح المقر الجديد لــ جامعة سنجور بمدينة برج العرب، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يجسد نجاح الدولة المصرية في ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسية للمؤسسات التعليمية الدولية، ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بملف التعليم والتأهيل العلمي باعتباره أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز التنمية داخل القارة الأفريقية.

جامعة سنجور في مصر

وأضافت جيلان أحمد - في تصريح اليوم - أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا فريدًا للتعاون الدولي في مجال التعليم العالي، خاصة في ظل دورها المهم في إعداد كوادر أفريقية مؤهلة في مجالات التنمية والإدارة والصحة والبيئة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة داخل القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن استضافة مصر لهذا الصرح الأكاديمي تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الدولة المصرية على توفير بيئة تعليمية وبحثية متطورة.

المقر الجديد لجامعة سنجور

وأشادت عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد، والتي أكد خلالها أهمية الاستثمار في الإنسان وبناء الوعي والمعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، موضحة أن حديث الرئيس حمل رسائل مهمة تؤكد إيمان الدولة بأن التعليم والتأهيل العلمي هما أساس بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية.

وأكدت أن حرص القيادة السياسية على التوسع في دعم المؤسسات التعليمية والجامعات ذات الطابع الدولي يعكس رؤية استراتيجية تستهدف إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز جسور التواصل بين مصر ومحيطها الأفريقي والدولي، بما يخدم مصالح الشعوب ويدعم الاستقرار والتنمية