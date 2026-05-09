ماكرون: مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن مشروع جامعة سنجور بدأ في الاسكندرية منذ 35 عاماً قبل أن يقوم الرئيس السيسي بإعادة الاستثمار في الجامعة، وضخ استثمارات كثيرة .

وأضاف ماكرون، من خلال كلمة له في حفل افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في مدينة برج العرب الجديدة: "لقد فهمت أن هذه الدفعة الـ20 هي من أكثر الدفع تميزاً عن سابقيها والفكرة أنه يجب أن تكون الدفعات القادمة أفضل ويجب أن نصل إلى 500 طالب.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه هناك الآلاف من الطلاب الذين يتابعون جامعة سنجور وطلاب جامعة سنجور سوف يشكلون كوادر المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي في المستقبل.

وقال ماكرون في كلمته في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في برج العرب، :" جامعة سنجور مشروع رائع للغاية ".

وتابع ماكرون :" الفرانكفونية ولدت من إرادة 4 قادة بعد استقلال دولهم الأفريقية وقالوا إن الفرنسية ليست لغة المستعمر لكنها غنيمة حرب سوف يستثمروها ".

واكمل ماكرون :" الفرانكفونية ملك كل من قرر تبني اللغة الفرنسية من الكتاب والمبدعين والمفكرين ".