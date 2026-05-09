ماكرون : الجامعات حصن الحرية والمعرفة.. والذكاء الاصطناعي يجب محافظته على التعددية اللغوية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تطوير النماذج التأسيسية للذكاء الاصطناعي بما يضمن الحفاظ على التعددية اللغوية، مشددًا على ضرورة دعم الترجمة الفورية والتحريرية بين اللغات المختلفة، خاصة الفرنسية والعربية والإنجليزية، لضمان استمرار التواصل الثقافي والمعرفي بين الشعوب.

تعزيز التنوع الثقافي

وأوضح ماكرون أن المشروع الفرنكوفوني لا يقتصر فقط على نشر اللغة الفرنسية، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز التنوع الثقافي والانفتاح على مختلف اللغات، مؤكدًا أن التكنولوجيا الحديثة يجب أن تكون أداة لحماية هذا التنوع وليس القضاء عليه.

ملامح العالم القادم

وتوجه الرئيس الفرنسي بكلمة إلى أساتذة وطلاب جامعة سنجور، مؤكدًا أن الجامعات لم تعد مجرد أماكن لنقل المعرفة أو استكمال الدراسة الأكاديمية، بل أصبحت مؤسسات تصنع المستقبل وتحدد ملامح العالم القادم في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم.

مواجهة القضايا المعاصرة

وأشار إلى أن العديد من طلاب الجامعة يمتلكون بالفعل خلفيات علمية ومهنية متنوعة، من بينهم أطباء وحاصلون على درجات جامعية متقدمة، وهو ما يعكس أهمية التعليم متعدد التخصصات في مواجهة القضايا المعاصرة.

أسباب تطور البشرية

وشدد ماكرون على أن الجامعات تتمتع بدور محوري بفضل ما تملكه من حرية أكاديمية واستقلال فكري، معتبرًا أن حرية البحث العلمي ونقل المعرفة دون قيود تمثل أحد أهم أسباب تطور البشرية عبر التاريخ.

ترسيخ حرية الفكر والمعرفة

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سبق وأشاد، خلال زيارته إلى جامعة القاهرة العام الماضي، بالدور الذي تقوم به الجامعات في ترسيخ حرية الفكر والمعرفة، مؤكدًا أن الأساتذة والباحثين يمثلون ثروة حقيقية للمجتمعات لما يمتلكونه من خبرات وكفاءات تسهم في بناء مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا.