ماكرون : طلاب جامعة سنجور سوف يشكلون كوادر المنظمات الدولية في المستقبل

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه هناك الآلاف من الطلاب الذين يتابعون جامعة سنجور وطلاب جامعة سنجور سوف يشكلون كوادر المنظمات الدولية والاتحاد الأفريقي في المستقبل .

وقال ماكرون في كلمته في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في برج العرب، :" جامعة سنجور مشروع رائع للغاية ".

وتابع ماكرون :" الفرانكفونية ولدت من إرادة 4 قادة بعد استقلال دولهم الأفريقية وقالوا إن الفرنسية ليست لغة المستعمر لكنها غنيمة حرب سوف يستثمروها ".

واكمل ماكرون :" الفرانكفونية ملك كل من قرر تبني اللغة الفرنسية من الكتاب والمبدعين والمفكرين ".

