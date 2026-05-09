رئيس سياحة النواب: زيارة ماكرون لافتتاح جامعة سنجور ببرج العرب نقلة نوعية للتعاون التعليمي بين مصر وفرنسا

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفى، نائبة الإسكندرية، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بزيارة الرئيس الفرنسي ماكرون إلى عروس البحر المتوسط، لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السسي في افتتاح فرع جامعة سنجور الجديد بمدينة برج العرب.

افتتاح جامعة سنجور

وأشارت في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الزيارة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط مصر وفرنسا، وتُعد تتويجًا للشراكة الممتدة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي.

وأكدت النائبة، أن اختيار مدينة برج العرب لاستضافة صرح جامعة سنجور، يُمثل إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي في مصر، ويؤكد على مكانة الإسكندرية كمركز للتنوير والتواصل الحضاري.

وأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى، أن افتتاح فرع الجامعة يسهم في توفير برامج تعليمية وبحثية متقدمة للشباب المصري والأفريقي، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والإدارة والحوكمة، بما يواكب متطلبات سوق العمل الدولي ويخدم أهداف رؤية مصر 2030.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو توطين التعليم الدولي، ووجود جامعة بحجم سنجور في برج العرب يعزز من خطة الدولة لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز للتميز العلمي والبحثي.