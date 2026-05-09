رئيس جامعة سنجور: نستهدف إعداد وتأهيل الكوادر الإفريقية لدعم مسار التنمية

أكد هاني هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، أن المقر الجديد لجامعة سنجور يعتبر مركز التميز في إعداد الكوادر الأفريقية .

وقال هاني هلال في كلمته في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في برج العرب، :" منذ 35 عاما تم إنشاء جامعة على ارض مصر تدرس باللغة الفرنسية متخصصة في إعداد الكوادر الإفريقية وتأهيلها كي تسهم في دعم مسار التنمية في أفريقيا ".



وتابع هاني هلال :" نحصل على دعم سياسي من القيادة السياسية المصرية وتحول الحلم إلى حقيقة بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور ".



وتعد جامعة سنجور، المعروفة باسم Université Senghor، منظمة دولية وأحد المشغّلين المباشرين الأربعة لمنظمة الفرنكوفونية.

تتمثل مهمتها في إعداد كوادر إفريقية، مسؤولة وقادرة على الإبداع والعمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا وهايتي. كما تكمن رؤيتها في أن تكون هي المنصة التي يُصنع ويُشكَّل فيها مستقبل إفريقيا وتُبتكر رؤاها.

شهدت جامعة سنجور مسيرة تاريخية مميّزة منذ نشأتها تتسم بدورها الفعال في تعزيز الفرنكوفونية والتنمية الإفريقية.