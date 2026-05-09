ماكرون : فرنسا تتطلع لتعميق الشراكة مع مصر.. وتثمن دورها في استقرار الشرق الأوسط

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بزيارة مصر، موجّهًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة افتتاح المقر الجديد لـ جامعة سنجور.

وأشاد الرئيس الفرنسي بالتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا حرص فرنسا على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما ثمّن ماكرون حجم التبادل التجاري والاستثمارات الفرنسية في مصر، معربًا عن تطلع بلاده إلى تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وباريس خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الرئيس الفرنسي تقديره للجهود المصرية الرامية إلى احتواء الأزمات الإقليمية، معربًا عن أمله في سرعة التوصل إلى تسوية للأزمة الراهنة بما يعيد السلم والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط.