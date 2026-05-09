الرئيس السيسي: الاستثمار في الإنسان الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، في ظل ما يجمع مصر بدول القارة من روابط تاريخية عميقة واحترام متبادل ووحدة في المصير.

دعم جهود التنمية

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر حرصت على مدار العقود الماضية على دعم جهود التنمية في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، من خلال نقل الخبرات وبناء القدرات وتنفيذ المشروعات التنموية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن استقرار وازدهار الدول الإفريقية يعد جزءًا لا يتجزأ من استقرار مصر.

دعم مسيرة الجامعة

وأشار إلى أن قرار إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة عام 2019 يعكس التزام مصر بدعم مسيرة الجامعة ودورها في إعداد الكوادر الإفريقية، مؤكدًا أن الدولة تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة في المستقبل.

مضاعفة القدرة الاستيعابية



وأضاف الرئيس أن الدولة المصرية خصصت الأرض اللازمة لإقامة هذا الصرح التعليمي، إلى جانب تقديم دعم مالي كبير لتنفيذ المشروع، موضحًا أنه تم إنجاز الحرم الجديد في إطار زمني قياسي، بما ساهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية للجامعة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب والباحثين من مختلف الدول الإفريقية.

دعم المؤسسات التعليمية

وشدد الرئيس السيسي على أن مصر ستواصل دعم المؤسسات التعليمية والتنموية بالقارة، بما يعزز التعاون الإفريقي المشترك ويسهم في بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية لشعوب القارة السمراء.