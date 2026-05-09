أمثل حلم أفريقيا .. طالبة من هايتي تتحدث باللغة العربية أمام الرئيس السيسي في افتتاح جامعة سنجور

تحدثت إحدى طالبات جامعة سنجور من هايتي، باللغة العربية أمام الرئيس السيسي في احتفالية افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور.

وقالت في كلمتها في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور في برج العرب، :" أمثل شباب أفريقيا وهايتي وانا امثل حلم أفريقيا وهايتي".

وتابعت :" انا معتزة بثقافتي وأصولي واحمل في داخلي شباب افريقيا وهايتي".

وأكملت :" أجسد حلم افريقيا وهايتي وحلم الاستقلال والحرية والنهض واستعادة الكرامة".

ولفتت :" جامعة سنجور تمنح أدوات الريادة لطلابها وجامعة سنجور حيث تحمل تطلعات أفريقيا واللغة الفرنسية تربط أوطاننا.

