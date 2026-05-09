لويز موشيكيوابو: افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور يعكس استقرار مصر ودعمها لأفريقيا

قالت لويز موشيكيوابو الأمينة العامة للمنظمة الفرانكفونية، أن افتتاح الحرم الجديد لجامعة سنجور يعكس استقرار مصر ودعمها لأفريقيا، مشيدة بدعم الرئيس السيسي لجهود إنشاء الحرم الجديد لجامعة سنجور.

واضافت خلال احتفالية افتتاح جامعة سنجور بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون، أن الحرم الجديد لجامعة سنجور يمثل ساحة حيوية في خدمة المعرفة والتعددية الثقافية.

ونوهت أن جامعة سنجور تسهم في تخريج جيل مثقف مزود بالأدوات الرقمية وقادر على مواجهة التحديات.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة برج العرب الجديدة، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش الفعالية الخاصة بافتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس كان في استقبال الرئيس الفرنسي لدى وصوله المقر الجديد للجامعة، حيث تم التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة، أعقبها عقد جلسة مباحثات موسعة بين الرئيسين بحضور وفدي البلدين.