برلماني: كلمة الرئيس السيسي في افتتاح جامعة سنجور تعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان الإفريقي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور جاءت محملة برسائل استراتيجية عميقة تعكس رؤية الدولة المصرية في دعم التعليم باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الكلمة لم تكن مجرد خطاب بروتوكولي، بل حملت أبعاداً سياسية وتنموية وإنسانية تؤكد مكانة مصر الإقليمية والدولية.

افتتاح جامعة سنجور في مصر

وأوضح الجندي، في بيان له، أن الرئيس السيسي أعاد التأكيد على دور مصر التاريخي كمنارة للعلم والثقافة في المنطقة، وقدرتها على أن تكون جسراً حضارياً بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، لافتاً إلى أن الإشادة بدور المنظمة الدولية للفرانكفونية يعكس انفتاح الدولة المصرية على مختلف الشراكات الدولية القائمة على الحوار والتنوع الثقافي.

وأوضح أن تأكيد الرئيس على دعم الكوادر الإفريقية الشابة من خلال التعليم والتدريب وبناء القدرات يعكس إيمان مصر العميق بأن مستقبل القارة يبدأ من الاستثمار في الإنسان، وهو ما يظهر بوضوح في دعم جامعة سنجور وتوسيع دورها في إعداد القيادات الإفريقية القادرة على مواجهة تحديات التنمية.

العلاقات المصرية الفرنسية

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعكس قوة العلاقات المصرية الفرنسية، ويؤكد وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتنمية، مؤكداً أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسالة واضحة بأن مصر شريك أساسي في استقرار وتنمية القارة الإفريقية.